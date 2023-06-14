Впервые Пермский край организовал свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме

Стенд Пермского края. Фото: permkrai.ru

В Санкт-Петербурге 14 июня открылся Петербургский международный экономический форум. Впервые на нем Пермский край организовал собственный стенд. Он посвящен 300-летнему юбилею Перми.

На площадке стенда представлены уникальные промышленные разработки Прикамья, а также презентована программа «Пермь-300». Демонстрируется часть экспозиции масштабного патриотического проекта «Оружие победы», посвященной вкладу инженеров и рабочих оборонных предприятий в развитие региона.

Видеоролики на мультимедийном цифровом стенде демонстрируют достижения Прикамья в самых разных сферах – промышленности, развитии инфраструктуры, туризме.

Также на выставочной площадке региона свои инновационные разработки представили предприятия Прикамья.