В Верещагино планируют построить новое пожарное депо

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

В Верещагино при поддержке краевых властей планируют построить новое пожарное депо. Решение принято на совещании по вопросам территориальной безопасности Пермского края, которое проходило под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

Как сообщили в Минтербезе Прикамья, в адресную инвестиционную программу на 2025 – 2026 годы включен проект по строительству пожарного депо второго типа на 4 выезда. Кроме того, еще три депо для размещения пожарно-спасательных подразделений уже возводятся в Соликамске, Чердыни и селе Частые. Реализация проектов осуществляется в рамках госпрограммы Пермского края «Безопасный регион». Всего за последние 10 лет на территории Пермского края построено 11 депо.

Отмечается, что принятые решения также коснулись и модернизации автомобильного парка ГКУ Пермского края «Гражданская защита». Для перевозки запасов средств индивидуальной защиты, материально-технических средств, вещевого имущества, предметов первой необходимости, оборудования систем оповещения гражданской обороны, имущества запасного пункта управления, по всей территории Прикамья будет приобретен малотоннажный автомобиль ГАЗель - НЕКСТ «ФЕРМЕР».

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