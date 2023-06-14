В Перми в День города без вести пропал 46-летний мужчина

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В День празднования 300-летия Перми, 12 июня, пропал 46-летний Александр Сафронов. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Около 21:00 мужчина вышел из дома в Орджоникидзевском районе и исчез. С тех пор он передал выходить на связь.

Волонтеры назвали приметы пропавшего. Рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Был одет в джинсы и черные кроссовки в красную крапинку.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Александра Сафронова, просят звонить по телефонам 102 или (342) 204-49-04.

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