Мошенники заставили пожилую пермячку продать квартиру и уйти из дома

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Мошенники заставили пожилую жительницу Перми продать квартиру, взять кредиты и скрываться от семьи в разных городах региона. О безвестном исчезновении 66-летней женщины родственники сообщили в полицию. Следователи возбудили уголовное дело, предположив убийство. Подробности случившегося рассказали Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Было установлено, что 7 июня этого года пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Кроме того, на телефон родственников пропавшей от неизвестных людей стали поступали угрозы физической расправы над женщиной, если они не переведут звонившим 700 тысяч рублей.

Позже следователям удалось выяснить, что пожилая пермячка стала жертвой мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили, что ей угрожает опасность от людей, которые действуют от ее имени на основании генеральной доверенности на право распоряжения ее банковскими счетами и недвижимостью.

Пенсионерка поверила и действовала по инструкции мошенников. Она продала квартиру ниже рыночной стоимости, взяла кредиты в разных банках на сумму 1 млн рублей. А затем все полученные деньги и накопления 700 тысяч рублей перевела на счета аферистов. После этого злоумышленники запретили женщине общаться с родственниками и заставили ее скрываться в разных городах Прикамья. Потерпевшая купила новую сим-карту и пользовалась другим номером телефона.

Однако местонахождение пропавшей пермячки удалось установить. Сейчас ее жизнь и здоровью ничего не угрожает. От преступных действий пермячке причинен материальный ущерб на 4 млн рублей. Потерпевшая и ее родственники написали заявление в полицию.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65