Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

«Комсомолка» из открытых источников собрала предварительный состав пермского ХК «Молот», который в сезоне 2023-2024 годов продолжит выступление в чемпионате ВХЛ.

В новом сезоне во второй по значимости хоккейной лиге России выступят 29 команд, из которых пять являются дебютантами розыгрыша: «АКМ» (Тульская область), «Барс» (Казань), «Буран» (Воронеж), «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма), «Дизель» (Пенза), «Динамо-Алтай» (Барнаул) - дебютант, «Динамо» (Санкт-Петербург), «Зауралье» (Курган), «Звезда» (Москва), «Ижсталь» (Ижевск), «Кристалл» (Саратов) – дебютант, «Металлург» (Новокузнецк), «Молот» (Пермь), «Нефтяник» (Альметьевск), «Норильск» (дебютант), «Омские Крылья» (Омск), «Ростов» (Ромтов-на-Дону), «Рубин» (Тюмень), «Рязань-ВДВ», «СКА-Нева» (Санкт-Петербур), «Сокол» (Красноярск), «Торос» (Нефтекамск), «Тамбов», «Химик» (Воскресенск), ЦСК ВВС (Самара) – дебютант, «Челны» (Набережные Челны) – дебютант, «Челмет» (Челябинск), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Южный Урал» (Орск).

В новом сезоне ВХЛ не будут выступать две команды: тольяттинская «Лада» перешла в КХЛ, а «Ермак» из Ангарска покинул лигу.

В составе пермского «Молота» к предстоящим играм чемпионата будут готовиться 33 хоккеиста. Часть из них заключили пробные контракты, другие – продлили контракты:

вратари – Шамиль Валиуллин (продлил контракт), Егор Горшков, Данил Кудашев (продлил контракт);

защитники – Максим Веревкин (продлил контракт), Егор Гришечкин, Арсений Ерохин (продлил контракт), Дмитрий Зайцев, Никита Зимин, Максим Игнатович, Александр Игошев (продлил контракт), Артем Ощепков (продлил контракт), Эдвард Пиневский, Роман Романов, Семен Сигорин;

нападающие – Дмитрий Белохонов (продлил контракт), Дмитрий Воробьев (продлил контракт), Денис Дюрягин, Игорь Зенчиков (продлил контракт), Богдан Зорин, Роман Ивашов, Кирилл Казаков, Илья Казьянин, Никита Кирьянов, Егор Манин, Александр Меньщиков, Денис Михнин, Григорий Несветаев (продлил контракт), Константин Пархоменко (продлил контракт), Леонид Пасманик, Владимир Пешехонов, Константин Рыжов, Павел Тютнев, Алексей Шубин (продлил контракт).

На этот момент средний возраст команды составляет 24 года, средний вес игроков – 182 см, средний вес – 82 кг. Возраст самого старшего хоккеиста Максима Игнатовича – 32 года; Шамилю Валиуллину, Егору Гришечкину и Павлу Тютневу – по 20 лет.

Кроме того, пробные контракты с ХК «Молот» заключили два нападающих пермской «молодежки» - Дмитрий Аржанов и Владимир Шлыков. Лидеры МХК «Молот» прошлого сезона Вадим Климцев и Дмитрий Лобанов решили попробовать свои силы в «Буране».

В межсезонье ХК «Молот» покинули:

защитники - Андрей Ежов, Денис Ванин, Дмитрий Тювилин, Антон Капотов,

нападающие - Андрей Ряшенцев, Николай Смирнов, Владислав и Вячеслав Ушенины, Даниил Сероух, Александр Шевченко, Игорь Чефанов.

В текущее межсезонье произошла ротация тренерских штабов в нескольких клубах ВХЛ: в «Динамо-Алтай» главным тренером назначен Дмитрий Пархоменко, «Южный Урал» - Владислав Отмахов, «Кристалл» - Али Бурханов, «Динамо» (Санкт-Петербург) - Ярослав Люзенков, «АКМ» - Сергей Решетников, «Сокол» - Александр Нестеров, «Ижсталь» - Константин Маслюков, «СКА-Нева» - Николай Воеводин, «Тамбов» - Александр Журик, «Югра» - Вадим Епанчинцев, «Металлург» - Алексей Медведев, «Дизель» - Алексей Ваулин, «Омские Крылья» - Владимир Филатов, «Буран» - Альберт Логинов. Пермский «Молот» продолжит тренировать Сергей Бердников.

По предварительной информации, регулярный сезон 2023-2024 в ВХЛ стартует в сентябре этого года. В «Русской классике» по открытым небом 4 ноября в Ханты-Мансийске встретятся «Югра» и «АКМ».

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