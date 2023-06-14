Сеть «ВкусВилл» закрыла магазин на Парковом в Перми

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сеть супермаркетов здорового питания «ВкусВилл» закрыла магазин на проспекте Парковый в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщает Business Class.

В компании изданию пояснили, что торговая точка прекратила работу из-за низких показателей эффективности. Отмечается, что в прошлом году по этой же причине сеть закрыла магазин, который располагался в торговом центре «Моби Дик».

Напомним, «ВкусВилл» - российская сеть супермаркетов здорового питания. На сегодняшний день в Перми находятся три магазина сети и даркстор, работающий только на сборку онлайн-заказов для службы доставки. Первый в городе магазин «ВкусВилл» был открыт в конце июля 2021 года на Комсомольском проспекте, 56.

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