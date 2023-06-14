В Перми покажут спектакли "Золотой маски" ведущих театров страны

Фото: permkrai.ru

27 августа в Перми откроется фестиваль "Золотая маска". На сцене Пермского Театра-Театра будет показан спектакль "Сын" Российского академического молодежного театра, получивший премию за лучшую мужскую роль второго плана. А 30 августа этот же театр представит одну из самых заметных премьер сезона - "Душа моя Павел".

Также в рамках фестиваля Александринский театр из Питера покажет " Товарища Кислякова", малый драматический театр - "Братьев Карамазовых", музыкальный театр из Новосибирска - " Фому", а театр "Старый дом" - "Танцующую в темноте".

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