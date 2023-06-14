В Пермском крае в массовом ДТП у грузовика оторвало кабину

Водитель фуры врезался в грузовик, стоящий на обочине. Фото: Соцсети.

В Пермском крае 14 июня произошло серьезное ДТП, которое на время частично заблокировало движение по трассе Пермь-Екатеринбург. В социальной сети появилось видео раскуроченного грузовика, у которого оторвало кабину, другая разбитая фура была груженая автомобильными шинами.

В ГИБДД по Пермскому краю рассказали, авария случилась около 7 часов утра на 58 км трассы. По предварительной информации, водитель автомобиля Скания ехал со стороны Екатеринбурга, он врезался в стоящий МАЗ, а затем его отбросило в Форд.

От кабины Скании почти ничего не осталось, удивительно, но водитель легко отделался, ему была оказана разовая помощь. Сейчас движения восстановлено.

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