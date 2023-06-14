В Пермском крае с начала года алкоголем отравились 89 человек

Пить - здоровью вредить! Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Потребление алкоголя в настоящее время является одним из факторов смертности трудоспособного населения России. Смерть от алкогольных отравлений является только вершиной айсберга. В сотни раз больше людей погибает от последствий хронического злоупотребления алкоголем.

По оценке экспертов, с потреблением алкоголя связаны 69% смертей от цирроза печени, 61% - от кардиомиопатии и миокардита, 47% - от панкреатита. Кроме того, Алкогольная зависимость увеличивает смертность от целого ряда внешних причин: травм, несчастных случаев, отравлений, насилия, убийств и самоубийств.

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за первый квартал 2023 года 89 жителей региона отравились алкоголем, 60 из них погибли.

Хотя по информации Росстата по итогам 2022 года потребление алкоголя в стране снизилось почти на 43%, россиянам есть еще о чем задуматься.

Алкоголь негативно влияет практически на все органы человеческого организма. В мозге человека после принятия алкоголя начинается кислородное голодание клеток, что ведет к ослаблению памяти, снижению умственных способностей и деградация личности.

Для сердца алкоголь также очень опасен: повышается уровень холестерина, развивается гипертония, дистрофия миокарда.

В желудке после принятия алкоголя начинается ослабление защитной функции слизистой, как следствие – гастрит, язвенная болезнь, риск развития онкопатологии.

Алкоголь также разрушает печень. В результате его постоянного токсического воздействия возникает «воспаление» печени – алкогольный гепатит, затем происходит отмирание большого количества печеночных клеток, развивается цирроз печени.

В кишечнике под действием алкоголя изменяются структуры клеток тонкого кишечника, как следствие – орган теряет способность всасывать полезные питательные вещества и минеральные компоненты.

Воздействие алкоголя вызывает нарушение обмена веществ в организме человека. Как следствие, могут возникнуть диабет и панкреатит, кожа начнет терять эластичность и преждевременно стареть.

Алкогольная зависимость является многоуровневой проблемой – от физического привыкания до психологии человека. Далеко не все алкоголики понимают, что зависимы. Многие отрицают это и отказываются от любой помощи близких. Что делать? Как помочь человеку?

Для начала необходимо привести его к специалисту. В краевом минздраве подчеркивают, профессиональный нарколог проведет с человеком беседу и выяснит на какой стадии зависимости он находится, на что указывают его симптомы, каков может быть прогноз, если в данной ситуации ничего не делать.

Если все действительно плохо, до человека с алкогольной зависимостью необходимо донести информацию, что он медленно погибает, дальше будет только хуже. Слышать правду людям, больным алкоголизмом, очень тяжело. Но после этого человек может попробовать что-то изменить. И если человек выбирает борьбу с заболеванием, то это уже надежда на исцеление.

Следует знать главный постулат – безопасных доз алкоголя просто не существует безопасных доз алкоголя, самая же безопасная - ноль градусов. Польза алкоголя «для сосудов» - главный опасный миф и заблуждение.

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