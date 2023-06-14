К победам в спорте и труде

Работники Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть – Прикамье» покорили дистанции VII Всероссийского полумарафона «ЗабегРФ» в Прикамье. В этом году юбилейный спортивное мероприятие собрало рекордное количество участников – около 5 тыс. профессиональных спортсменов и любителей спорта

Всероссийский полумарафон прошел в 89 городах России и стал самым масштабным спортивным мероприятием подобного вида в мире. В полумарафонах и марафонах пермские нефтепроводчики участвуют постоянно, выезжают на соревнования в другие города. В забеге всероссийского уровня, посвященном 300-летию Перми, выступили командой в 44 человека.

Стартов ждали с нетерпением, готовились. На беговых дорожках традиционно собрались коллеги из разных подразделений управления. Всех объединило родное предприятие, общее важное дело плюс приверженность к здоровому образу жизни, спортивный азарт и корпоративное стремление к лучшим результатам.

30 спортсменов пробежали дистанции 300 м, 5 и 21,1 км, 14 работников преодолели 10 км. Весь полумарафон с флагом предприятия пробежал заместитель начальника отдела по эксплуатации Тимур Хуснутдинов.

- Приятно выступать командой – есть группа поддержки, корпоративный дух, а благодаря флагу тысячи зрителей и болельщиков узнали об участии в забеге работников нашего предприятия, - поделился впечатлениями нефтепроводчик.

Для работника линейной производственно-диспетчерской станции «Лысьва» Александра Конорева участие в забеге – очередная возможность подтвердить готовность к непростому труду.

- Считаю, в работе спорт играет большую роль. Это дисциплинирует и позволяет быть в отличной физической форме, что очень важно в нашем энергозатратном труде. Для меня это второй официальный полумарафон. Радует близость коллектива – это создает по-настоящему командное настроение. Искренне поддерживаем друг друга на дистанции, вдохновляют и задорные кричалки коллег с фан-зон, - говорит спортсмен.

К слову, Александр – постоянный участник корпоративного конкурса нефтепроводчиков «Лучший по профессии», в этом году он положил в копилку достижений золото второго этапа среди слесарей по ремонту технологических установок.

Массовость юбилейного забега позволит Прикамью войти в число самых бегающих регионов страны, в том числе, благодаря активности пермских нефтепроводчиков. Занятость в одной из ведущих отраслей страны не мешает, напротив, помогает занимать активную жизненную позицию и добиваться успеха во многих сферах. Кстати, в планах на сентябрь увеличить командный состав до 100 участников и выступить в Пермском марафоне.

Спорт и труд рядом идут. Справедливость этой поговорки работники Пермского РНУ постоянно подтверждают профессиональными и спортивными успехами. Каждая победа – вклад в устойчивое развитие родного предприятия и компании «Транснефть», отмечающей в 2023 году свое 30-летие.