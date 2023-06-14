В Перми ушел из жизни бывший руководитель управления дорог и транспорта

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Перми на 64-м году жизни скончался бывший руководитель ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Михаил Бажуков. Там он проработал около 15 лет, а в 2018 году стал руководителем.

В последние годы Михаил Бажуков работал в ГКУ «Дирекция дорожных концессий». Ему было присвоено звание Почетного транспортного строителя России.

Михаил Бажуков занимался проектированием и строительством важных дорог Пермского края. Среди них Полазна — Чусовой, Барда — Куеда, Оса — Чернушка, обход Куеды, участки Восточного обхода и другие.

Прощание с Михаилом Бажуковым состоится 15 июня в 10:20 в Большом зале по улице Старцева, 61.

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