В Пермском крае женщина подожгла машину соседа, засунув в бак горящую тряпку

68-летняя женщина подожгла машину соседей. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае 68-летняя женщина предстанет перед судом. Скорее всего, она уже не раз пожалела о своем поступке, но уголовного дела избежать не удастся. Ее обвиняют в «Покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

Случилось все это зимой, камера на частном доме запечатлела, как женщина подходит к автомобилю, который стоит у забора, после чего там появляется огонь. Сама злоумышленница быстро скрывается за углом. Оказывается, женщина облила тряпку растворителем, засунула ее в отверстие топливного бака и подожгла.

Происходящее в камеру наблюдения вовремя увидел сосед. Выскочил на улицу в чем был, смог отбросить полыхающую тряпку от машины.

Хозяева поврежденного имущества позвонили в полицию. На допросе женщина сказала, что хотела припугнуть соседей, так как они должны были ей крупную сумму.

- В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

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