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НовостиОбщество14 июня 2023 7:32

Пермский театр «У Моста» попросил перевести его в краевую собственность

Это может помочь увеличить финансирование
Лела Минадзе
Фото: театр «У Моста»

Фото: театр «У Моста»

Руководство пермского театра «У Моста» написало письмо в краевое правительство с просьбой перейти из ведения городской администрации в министерство культуры Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамья».

В театре рассчитывают, что после перевода в краевую собственность появится возможность получать больше финансирования.

Напомним, что ранее о желании перейти в собственность края сообщил ТЮЗ. В конце мая было поручено начать процесс передачи в подчинение министерству культуры региона. Завершен он будет к началу 2024 года.

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