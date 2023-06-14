Пермский театр «У Моста» попросил перевести его в краевую собственность

Фото: театр «У Моста»

Руководство пермского театра «У Моста» написало письмо в краевое правительство с просьбой перейти из ведения городской администрации в министерство культуры Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамья».

В театре рассчитывают, что после перевода в краевую собственность появится возможность получать больше финансирования.

Напомним, что ранее о желании перейти в собственность края сообщил ТЮЗ. В конце мая было поручено начать процесс передачи в подчинение министерству культуры региона. Завершен он будет к началу 2024 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65