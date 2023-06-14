ПЗСП: 60 лет строим будущее Прикамья

Фото: ПЗСП

В июне АО «ПЗСП» исполнилось 60 лет. Начав свою деятельность с производства стройматериалов, ПЗСП сегодня стал одним из крупнейших застройщиков Пермского края.

В первые годы своего существования ПЗСП производил строительные материалы. В конце 1990-х годов было принято решение приступить к строительству жилых домов. Первый дом от ПЗСП был построен на ул. Транспортная, 19. С тех пор компания только наращивала объёмы строительства. За годы своей работы на строительном рынке компания ввела в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья.

Ещё в 1980-х годах на ПЗСП освоили и внедрили наиболее прогрессивную на тот момент серию Э-600. Пройдя через ряд модернизаций, она остаётся актуальной и по сей день. «Витриной» серии можно считать микрорайон Пролетарский, где ПЗСП возвёл множество домов различной этажности, планировок и внешнего вида. Сегодня из изделий серии Э-600 строятся дома на ул. Косякова, Яблочкова и другие.

В то же время ПЗСП освоил и монолитно-каркасную технологию строительства. Наиболее известный объект – «Турчаниновский квартал» на пересечении улиц Луначарского и Николая Островского в Перми. За архитектурное решение и качество строительства квартал получил ряд наград на профильных конкурсах. Сегодня компания ведет строительство монолитно-каркасного дома на ул. Водопроводной, 6/1 в д. Кондратово.

Около двух лет назад на ПЗСП внедрена современная европейская технология индустриального домостроения BAUM, которая позволяет создавать практически безграничный спектр архитектурных решений и внутренних планировок домов, а также делать их более энергоэффективными и экологически чистыми. Первый дом, построенный по новой технологии, находится по адресу ул. Докучаева, 23. https://kurl.ru/pbQEn

Постоянно модернизируется производство предприятия. В марте была запущена новая автоматическая линия сварки - AWM, которая в разы ускоряет производственный цикл. Новое оборудование установлено и в цехе изделий из стекла. На полную мощность выведена заводская электростанция, которая снабжает энергией не только завод, но и предприятия и жилые кварталы микрорайона Пролетарский.

Лидирует ПЗСП и по объёмам производства газобетона в Прикамье. Газоблоки от ПЗСП не раз становились победителями конкурсов российского масштаба и заслужили высокую оценку потребителей.

ПЗСП сегодня – заметное предприятие на промышленной карте Прикамья. Здесь работает более 1600 человек, которые пользуются крупным пакетом социальных гарантий. На предприятии действует коллективный договор, существует профсоюзная организация. Среди мер социальной поддержки – помощь работникам в приобретении жилья, бесплатный проезд до работы и домой, компенсация затрат на лечение и детский летний отдых, материальная помощь в трудной ситуации и многое другое.

В перспективных планах строительства ПЗСП – целый ряд объектов в разных районах города, от единичных домов до целых жилых кварталов в рамках проектов комплексного развития территории.

Принцип работы ПЗСП – постоянное развитие, внедрение передовых методов и технологий производства, строительства и управления, социальная ответственность.

Застройщики: Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23", Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», Водопроводная, 6/1 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», Косякова, 15а - ООО «Спецстрой ПЗСП-Косякова». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/.

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