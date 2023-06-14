Группа «Чайф» откроет 17 июня фестиваль «Город встреч» в Порту Пермь

Фото: ЧАЙФ / ВКонтакте

Только-только в Перми отгремели события празднования Дня города, как уже в ближайшую субботу, 17 июня, стартует еще более масштабный фестиваль «Город встреч». Все лето фестивальная жизнь будет кипеть на самых разных городских площадках.

На состоявшемся заседании правительства Пермского края министр культуры Алла Платонова рассказала, как пройдет первый фестивальный день 17 июня в Перми.

Большой праздник стартует в 14:00 на городской набережной. Большой амфитеатр до 17:00 станет площадкой проведения программы «Обряды-наряды». Затем гостей ждет выступление артистов молодежного театра «НЕМХАТ». С 19:00 до 21:00 фестивальные события продолжит концерт кавер-групп, для всех желающих пройдут танцевальные мастер-классы.

Хедлайнером первого дня фестиваля «Город встреч» станет легендарная группа «Чайф». Ее концерт начнется в 21:00 на территории культурного пространства «Порт Пермь». Вместе с ними планируется выступление актрисы Зои Бербер. В большом концерте также выступят солист Пермской оперы Эдуард Морозов, певец Иван Алексеев, Оркестр русских народных инструментов Пермскуой краевой филармонии. Поддержку им обеспечат танцевальные коллективы города.

Уже на следующий день летний фестиваль «Город встреч» ждет гостей на Первые семейные спортивные игры.

Завершится фестиваль 26 августа в Перми большим Гала-концертом. Его проведение в ходит в рамки юбилейных событий к 300-летию города (6+)

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