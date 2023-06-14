В Перми провели модернизацию классической телефонии для государственного холдинга

Компания «Ростелеком» обеспечивает передовыми цифровыми сервисами крупные предприятия Пермского края. Провайдер обновил 250 телефонных номеров в административном здании одного из дочерних предприятий холдинга «Росгеология». Модернизация голосовой связи прошла в компании «Пермнефтегеофизика».

Переход стационарной телефонии на IP-технологии позволяет улучшить качество связи с наименьшими затратами для клиента. При этом обладает широким набором дополнительных услуг: удержанием и перехватом вызова, записью разговоров, определителем и переадресацией номеров, голосовым приветствием и наличием административных прав в личном кабинете.

Александр Лаптев, управляющий директор ПАО «Пермнефтегеофизика»:

«Наши сотрудники работают не только в офисе, но и проводят полевые геофизические исследования в Кировской, Самарской, Свердловской областях, Пермском крае, в республиках Коми и Удмуртия. После того как связисты осуществили модернизацию телефонии в компании, мы получили современную, качественную, надежную систему цифровой голосовой связи с возможностью добавления новых абонентов».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В прошлом году к нам обратились сотрудники “Пермнефтегеофизика”. Их не устраивало качество стационарной связи в административном здании предприятия. Наши инженеры специально для этой компании разработали техническое решение по обновлению и внедрению современной телефонии на основе IP-технологий. В итоге специалисты подключили отдельный канал, установили автоматическую цифровую телефонную станцию. Сотрудники “Ростелекома” разработали план маршрутизации голосовых вызовов, установили резервное питание и в кратчайшие сроки переключили абонентов со старой на новую систему».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале:

«Сегодня большая часть успешного бизнеса базируется на IP-технологиях. Прежде всего – это интернет. “Ростелеком” – один из крупнейших в стране операторов с точки зрения наличия магистральных каналов связи. IP-телефония остается востребованным сервисом. Такая связь устойчива вне зависимости от общих перегрузок. Клиенты могут подключать дополнительные услуги и экономить на междугородних и международных звонках. Сама сеть быстро и просто масштабируется под любое количество абонентов. У IP-телефонии есть возможность интегрировать и переносить рабочие места сотрудников, при этом канал связи всегда будет надежно защищен от спама и кибератак извне».