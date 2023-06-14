Пермякам показали, как будет выглядеть тубдиспансер на шоссе Космонавтов

Фото: администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания поликлинического фтизиопульмонологического корпуса. Медучреждение появится в Индустриальном районе по адресу шоссе Космонавтов, 160.

Фото: администрация Перми

Здание тубдиспансера будет трехэтажным. Цвета фасада — золотисто-бежевый, серый и желто-коричневый. Отделку выполнят облицовочным кирпичом и металлокассетами.

Изначально планировалось, что тубдиспансер откроется в 2020-21 годах, но теперь сроки перенесли на 2024-25.

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