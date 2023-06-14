Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 4:46

Пермякам показали, как будет выглядеть тубдиспансер на шоссе Космонавтов

Внешний вид уже утвержден
Лела Минадзе
Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания поликлинического фтизиопульмонологического корпуса. Медучреждение появится в Индустриальном районе по адресу шоссе Космонавтов, 160.

Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

Здание тубдиспансера будет трехэтажным. Цвета фасада — золотисто-бежевый, серый и желто-коричневый. Отделку выполнят облицовочным кирпичом и металлокассетами.

Изначально планировалось, что тубдиспансер откроется в 2020-21 годах, но теперь сроки перенесли на 2024-25.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65