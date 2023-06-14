В Прикамье летний фестиваль воздухоплавания проведут за 19 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На организацию фестиваля воздухоплавания «ПроНебо!» потратят 19 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«ПроНебо!» станет аналогом ежегодной с 2002 года «Небесной ярмарки». Раньше фестиваль проходил в Кунгуре на стадионе «Труд», но в этом году сменил локацию и пройдет в деревне Теплая в 15 км от Кунгура. Сроки проведения — с 7 по 9 июля.

Сейчас ищут подрядчика, который организует на месте проведения фестиваля парковку на 300 машин и 20 велосипедов, обеспечит наличие и полет аэростатов, организует костровое место, авиапарк, зону общепита, зрительские места и техническую зону.

Максимальная цена контракта — 19 млн рублей. Заявки принимаются до 16 июня.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65