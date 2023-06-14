Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 14 июня к 08:00 затруднение в движении транспорта в 6-7 баллов есть на ул. Леонова на перекрестках с ул. Свиязева, а также от Южного обхода до ул. Промышленной.

Начал скапливаться транспорт на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, а также в месте пересечения ш. Космонавтов с ул. Плеханова.

В районе ДКЖ формируется затор со стороны ул. Боровой и ул. Энгельса.

В Мотовилихе затруднение в движении на ул. Мостовой в сторону пл. Восстания.

В Свердловском районе наиболее напряженная ситуация на ул. Героев Хасана – в районе ТЦ «Шоколад» и на перекрестке с ул. Чкалова.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 34 км. Температура воздуха +15 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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