В Черняевском лесу Перми установили медведя высотой в 4 метра

Фото: Природа города Перми

Гостей Черняевского леса в Перми теперь встречает огромный четырехметровый медведь, стоящий на задних лапах. Деревянную скульптуру «Медведя Мауэдли» ко Дню города и его 300-летнему юбилею подарил пермяк Виталий Столяров.

Уникальность нового арт-объекта состоит не только в его размерах, но и способе изготовления. Автор покрыл символ Перми более чем 4 тысячами отдельных деревянных «шерстинок». На груди медведя расположена табличка, на которой написано: «Мне 300 лет…».

В городском управлении по экологии и природопользованию «Комсомолке» пояснили, автор скульптуры начал заниматься любимым делом сравнительно недавно – всего 3 года назад. Это уже его вторая масштабная работа.

Скульптуру медведя установили в комплексном месте отдыха «Солнечная поляна» на ул. Подлесной.

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