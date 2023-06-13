В Перми с 1 июля продлят четыре автобусных маршрута до ТРЦ «Планета»

Общественный транспорт Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Городские власти приняли решение организовать новую автобусную остановку рядом с ТРЦ «Планета». С 1 июля она станет конечной для маршрутов №13к, №28, №29 и №55.

На остановке «Планета» установят павильон для ожидания транспорта, обустроят радом с ней разворотную площадку.

Как пояснили в администрации Перми, продление маршрутов позволит улучшить условия работы водителей автобусов за счет установки теплой санитарной комнат и точек общепита. Новая остановка «Планета» также позволит в дальнейшем обеспечить транспортную доступность для жителей строящихся на четной стороне ш. Космонавтов новых жилых комплексов.

На месте существующей площадки для автобусов в районе слияния ул. Мира и ш. Космонавтов предполагается разбить новый сквер. На территории радом со стелой «Индустриальный район» проект предполагает установку фонтана с местами для отдыха рядом с ним. Кроме того, появятся пешеходные дорожки, круглые скамейки с подсветкой, беседки с навесом. В качестве озеленения благоустроители будут использовать сосны, вязы, яблони, цветущие кустарники и декоративные травы.

Реализация проекта по строительству нового сквера запланирована на 2023-2024 годы.

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