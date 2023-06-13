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НовостиОбщество13 июня 2023 15:02

В Перми с 2023 года будут готовить специалистов по управлению беспилотниками

Обучением профессионалов займется авиационный техникум им. Швецова
Павел Шатров
Коптер

Коптер

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиационный техникум им. Швецова в Перми получил лицензию на подготовку и обучение специалистов по управлению беспилотниками.

В 2023 году на новую специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» планируют принять на бюджетной основе 25 человек.

По окончании обучения выпускники техникума будут в совершенстве владеть знаниями по робототехнике, беспилотным авиационным системам, ультразвуковой системой навигации, управлением беспилотными летательными аппаратами. В обучении студентов будут использоваться электромонтажная мастерская, VR-тренажеры, учебно-методические комплексы.

Преподаватели авиационного техникума им. Швецова в Перми прошли повышение квалификации и переподготовку по новой специальности.

В 2022 году эксплуатации беспилотных авиационных систем начали обучать в профильных учебных учреждениях Москвы и Новосибирска, сообщает издание «Текст».

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