«Т Плюс» возводит две очередные новые современные котельные в Лысьве

Фото: tplus

Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс»ведут строительство новых современных котельных в городе Лысьва. В настоящее время энергокомпания смонтировала фундамент для БМК-4на ул. Перовской. Мощность нового энергообъекта составит 37 МВт. Котельная обеспечит теплом и горячей водой юго-восточную часть города: теплоресурс будут надежно получать жители поселков Ленинский и Комсомольский.

Также выполняется укладка новых теплосетей протяженностью 160 м в зоне БМК-3, которая появится в квартале от ул. Жданова до ул. Фестивальной. Используется современная предизолированная труба с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет. В настоящее время выполнены работы по прокладке 60м трубопроводов через ул. Ленина, движение автотранспорта открыто.

На объекте подготовлена площадка под будущий фундамент котельной. БМК-3 мощностью 71 МВт в будущем обеспечит теплоресурсом основную центральную часть города – многоквартирные дома, детские сады и школы. Котельная является самой большой из тех, что «Т Плюс» возведёт в 2023 году.

Сейчас «Т Плюс» реализует комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в Лысьве. В планах компании – реконструкция участков тепловых сетей на улицах Мира, Кирова, Кузьмина. В 2023 году в городе планируется переложить 6 км тепловых сетей.

Энергетикам предстоит выполнить профилактику 134 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения Лысьвы. Это необходимо для надежного теплоснабжения горожан следующей зимой. В планах провести плановое ежегодное техническое обслуживание 5-ти новых котельных, уже возведенных в Лысьве. Также будет возведено10новых котельных и реконструировано две действующие котельные. Общая мощность новых теплосетевых объектов составит 150 МВт.

Ещё один важный фактор– подготовка жилого фонда. Управдомыв зоне своей ответственности обязаны провести настройку внутридомовых коммуникаций с установкой систем регулирования теплопотребления дома. Это необходимо для снижения завышенного теплопотребления и равномерного распределения теплоносителя на все элементы лысьвенской системы теплоснабжения.

В результате обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, оптимизируются тепловые и гидравлические режимы тепломагистралей и появится возможность для повышения энергоэффективности внутридомовых тепловых установок. Это напрямую повлияет на стабильность и бесперебойность подачи тепла горожанам.