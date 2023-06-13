«Наш светлый лучик…»: в спецоперации погиб 22-летний уроженец Соликамска

Фото: Соцсети родных Ярослава Грибанова

Страшная весть в семью Грибановых из Соликамска пришла в начале июня. О гибели своего 22-летнего сына Ярослава Грибанова сообщила его мама в соцсетях.

Известно, что Ярослав погиб в ходе спецоперации под Артемовском 26 мая этого года. За проявленный героизм Указом Президента РФ его наградили Орденом Мужества посмертно.

«Сыночек, любимый, самый нежный, заботливый, светлая головушка, частица моего сердца умерла с тобой…», - пишет его мама.

Ярослав родился в Соликамске 9 августа 2000 года, учился в школе №17. Он строил большие планы в своей жизни и мирной карьере.

«Наш самый лучший, любимый, нам будет тебя очень не хватать. Мы гордимся тобой! Прости за все, что не уберегли тебя, наш светлый лучик… Мы скорбим, но уважаем твой выбор. Ты наш герой, мы тобой гордимся…», - пишут в соцсетях родные и близкие Ярослава Грибанова.

Похороны Ярослава Грибанова прошли 7 июня.

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