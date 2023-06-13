Под Коммунальным мостом появится граффити о Пермском периоде

Фото: Администрация Перми

Новый арт-объект в скором времени появится рядом с Коммунальным мостом в Перми. В идущем от створа ул. Попова к городской набережной подземном переходе создадут красочное граффити.

Граффити познакомит со всеми геологическими периодами в истории Земли. Это будет своеобразная хронологическая шкала.

Каждая эра будет обозначена своим цветом, рисунком и краткой исторической справкой. К примеру, Пермский будет иметь оранжевый цвет, Юрский – голубой, Меловый – салатный, Девонский коричневый и так далее.

Внутренние перекладины подземного перехода покрасят в оранжевый цвет, а внешних элементов входной группы – в серый.

В конце мая стены перехода были приведены в порядок и окрашены в белый цвет, обновлены лестничные марши и установлены видеокамеры.

Работы по созданию граффити о Пермском периоде начнутся уже в ближайшее время.

Открыл Пермский период (систему) побывавший в Прикамье более чем 180 лет назад шотландский геолог Родерик Мурчисон. Пермь является единственным городом на планете, имя которого дало название целому геологическому периоду.

Проект создается в рамках празднования 300-летия города.

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