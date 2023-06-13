В День города на эспланаде подрались отдыхающие и сотрудники ГИБДД

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми в День города на эспланаде возле ТРК «iMall Эспланада» произошла драка с участием сотрудников ГИБДД. Об этом рассказывает 59.ru.

После фейерверка толпа людей двинулась от набережной в сторону улицы Ленина. Многие из них шли по проезжей части. По отношении к одному мужчине полицейские применили силу. В ГУ МЧС по Пермскому краю прокомментировали случившееся.

Один из сотрудников ДПС сделал замечание мужчине, который переходил проезжую часть на красный свет. Тот отреагировал агрессивно, начал хватать полицейского за форму. При задержании ударил госавтоинспектора ногой.

На этом конфликт не закончился. В это время другой мужчина пнул по двум служебным машинам так, что там появились вмятины.

В результате задержали двух мужчин 1981 и 1993 годов рождения.