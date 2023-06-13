Новыми Почетными гражданами Перми стали Андрей Кузяев и Ольга Выгузова

Торжественный прием в честь Дня города. Фото: Администрация Перми

В День города 12 июня в пермском ДК им. Свердлова состоялся торжественный прием. На нем чествовали новых Почетных граждан Перми. В 2023 году этого высокого звания удостоили Андрея Кузяева и Ольгу Выгузову.

Заслуженный деятель искусств РФ Ольга Выгузова в течение многих лет руководит академическим хором «Млада». За это время возглавляемый ей коллектив представляет Пермь на самых престижных российских и европейских сценах с сольными концертами.

Президент общественной организации «Пермское землячество» Андрей Кузяев также является главой акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг». Многим он известен своей общественной деятельности и меценатством.

«Звание присваивается за особые выдающиеся личные заслуги и исключительные достижения, способствующие развитию города, росту его авторитета в России и за рубежом», - пояснили в администрации города.

Почетным гражданам Перми вручили удостоверяющие это звание регалии - нагрудные знаки, удостоверения и дипломы.

Кроме того, почетными знаками «За заслуги перед городом Пермь» удостоили директора спортивной школы олимпийского резерва Кировского района Петра Павлова и дирижера Пермского театра оперы и балета Валерия Платонова.

На торжественном вечере в честь Дня города также чествовали лауреатов городской премий в сфере культуры и искусства по нескольким номинациям за 2022-2023 годы.

Премию имени народной артистки СССР Лидии Мосоловой за лучшую актерскую работу в жанре драматического искусства получила Анна Сырчикова - актриса Пермского академического Театра-Театра за исполнение роли Катерины Измайловой в спектакле «Катерина Измайлова».

В среди остальных лауреатов премии: в номинации имени композитора и музыканта Александра Немтина за исполнительское мастерство - солист Пермской краевой филармонии Евгения Камянская: в номинации имени поэта и критика Алексея Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы – член союза писателей России Владимир Гладышев; в номинации имени художника Ивана Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства - преподаватель Пермского гуманитарно-технологического колледжа Игорь Одинцов; в номинации имени актера и режиссера Георгия Буркова за лучшую режиссёрскую работу в театре, кинематографии и на телевидении - художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов; в номинации имени исследователя и просветителя культуры Прикамья Николая Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность - заместитель директора «Хоровой капеллы мальчиков» Ирина Богатко.

Все лауреатам вручили премию в размере 100 тыс. рублей.

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