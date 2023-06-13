Праздничные события Дня города в Перми посетили около 500 тысяч человек

День города в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Перми рассказали о числе гостей масштабных праздничных событий в День города 12 июня, посетивших главные фестивальные площадки.

В течение всего дня на городской эспланаде побывали почти 300 тыс. человек. Большая часть из них пришли на выступления звезд российской эстрады и хэдлайнеров большой концертной программы к 300-летию Перми – групп ARTIK & ASTI и «Иванушки International».

Популярнейшим местом среди пермяков и гостей города стала набережная Камы, где они увидели «Битву ди-джеев» и пиротехническое шоу «Рожденные на Каме».

В мероприятиях на набережной приняли участие около 100 тыс. человек, а 20-минутное огненное шоу с фейерверком посмотрели чуть менее 100 тыс. восторженных зрителей.

Надо особо отметить, что все мероприятия в Перми на День города прошли без происшествий. Огромное число гостей получили заряд положительных ярких эмоций и хорошего настроения.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru