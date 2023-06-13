Праздничные события Дня города в Перми посетили около 500 тысяч человек

День города в Перми
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Власти Перми рассказали о числе гостей масштабных праздничных событий в День города 12 июня, посетивших главные фестивальные площадки.
В течение всего дня на городской эспланаде побывали почти 300 тыс. человек. Большая часть из них пришли на выступления звезд российской эстрады и хэдлайнеров большой концертной программы к 300-летию Перми – групп ARTIK & ASTI и «Иванушки International».
Популярнейшим местом среди пермяков и гостей города стала набережная Камы, где они увидели «Битву ди-джеев» и пиротехническое шоу «Рожденные на Каме».
В мероприятиях на набережной приняли участие около 100 тыс. человек, а 20-минутное огненное шоу с фейерверком посмотрели чуть менее 100 тыс. восторженных зрителей.
Надо особо отметить, что все мероприятия в Перми на День города прошли без происшествий. Огромное число гостей получили заряд положительных ярких эмоций и хорошего настроения.
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