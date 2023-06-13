На трассе в Прикамье сотрудника колонии задержали при перевозке 7 кг наркотиков

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 484-м км трассы М7 «Волга» сотрудники ДПС остановили внедорожник Haval, чтобы проверить документы водителя. Мужчина за рулем начал заметно нервничать. Тогда сотрудники решили досмотреть машину.

Как рассказывает telegram-канал Shot, водителем оказался 38-летний младший инспектор ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ по Свердловской области. В багажнике его авто нашли 24 полимерных пакета общей массой 7 кг. После проверок подтвердилось, что в них находятся наркотики. Предварительно, запрещенку готовили к продаже.

Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и полка ДПС остановили внедорожник 10 июня около 12:00. Во время досмотра действительно были обнаружены 7 кг наркотиков.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65