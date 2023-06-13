В День города 12 июня «Ласточка» перевезла рекордное число пассажиров

Фото: Минтранс Пермского края

Железнодорожники Перми в День города 12 июня зафиксировали абсолютный рекорд по пассажиропотоку за сутки. В черте городской агломерации скоростной поезд «Ласточка» перевез 6700 пассажиров!

Еще один рекордный показатель Пермская пригородная компания зафиксировала в ночь с 12 на 13 июня, когда пермяки и гости города решили воспользоваться дополнительным рейсом кольцевого маршрута. После пиротехнического шоу «Рожденные на Каме» пассажирами «Ласточки» стали 1212 человек. От Перми-1 скоростной состав их доставил с ветерком до станций Молодежная, Левшино и Кабельная.

«Мы за 25 минут были уже дома, пока соседи на машине добирались ночью два часа. Очень удобно, тем более что с нами был ребенок», - поделился мнением один из пассажиров ночной «Ласточки» – житель Орджоникидзевского района Перми.

Большое число гостей отправилось в Пермь на День города из Краснокамска. На празднование 300-летнего юбилея «Ласточка» доставила 4500 жителей соседнего города. Многие из них задержались в Перми до позднего вечера и вновь решили воспользоваться комфортабельной электричкой.

Кстати, на этом праздничных событий в Перми к 300-летнему юбилею города не завершается, а только набирает обороты. Уже 17 на набережной Камы стартует фестиваль «Город встреч». На его открытии выступит с большим концертом легендарная группа «Чайф». (6+)

После завершения концертной программы Пермская пригородная компания вновь приняла решение запустить ночной рейс «Ласточки» - домой с комфортом и вовремя!

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