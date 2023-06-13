День города в Перми завершился 20-минутным фейерверком

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День города празднование 300-летия Перми скрасило масштабное пиротехническое шоу под названием «Рожденные на Каме».

Представление началось в 23:40 и закончилось в полночь. Оно было разделено на пять частей, символизирующих важные исторические периоды города. Шоу сопровождалось светом мощных прожекторов, водными фонтанами, выступлениями певцов, а также флайбордистов. По Каме проплыли катера с пиротехникой.

На время шоу был полностью перекрыт Коммунальный мост. Увидеть яркое событие пришли около 100 тысяч пермяков и гостей города.