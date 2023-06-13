В Прикамье спасатели сняли с балкона девушку, которая повисла между этажами

Фото: Архив "КП"
В Кунгуре спасли местную жительницу, повисшую на балконе. Подробнее о случившемся рассказали в службе спасения Кунгурского муниципального округа.
Случай произошел в одном из многоквартирных домов по улице Ленина. От очевидцев спасателям поступил звонок о том, что 28-летняя девушка висит между балконами 2 и 3 этажей.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия, сняли девушку с балкона и передали бригаде скорой медицинской помощи.
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