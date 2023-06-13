На этой неделе в Прикамье потеплеет до +26 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ожидается потепление. В большинстве районов не будет дождей. Такая погода сохранится ненадолго. Уже на этих выходных ожидается очередное похолодание. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

Во вторник, 13 июня, днем температура воздуха поднимется до +23 градусов. Порывы ветра достигнут 13 м/с. В среду по северу местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет +5…+10, днем +21…+26. Порывы ветра до 17 м/с.

В четверг, 15 июня, местами ожидается кратковременный дождь. Температура ночью +5…+10 градусов, днем +20…+25. Порывы ветра до 13 м/с. В пятницу погодные условия значительно не изменятся.

По предварительным прогнозам, уже в эти выходные вновь похолодает. Ночью +1…+6 градусов, местами заморозки до -1. В дневные часы +12…+17, по югу до +22. Дожди слабые, и пройдут они лишь местами.

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