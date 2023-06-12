В праздничной Перми автобусы № 15,20 и 53 пустят в объезд

В День города по Перми проще передвигаться пешком. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городском департаменте дорог и транспорта сообщили, что в ближайшее время из-за праздничных гуляний в Перми перекроют улицу Попова. И тем пермякам, которые планировали 12 июня воспользоваться автобусами маршрутов №15, 20 и 53 стоит быть внимательными, чтобы безрезультатно не прождать автобус на остановке.

- В ближайшее время будет перекрыта улица Попова от Екатерининской до Петропавловской, - сообщает телеграмм-канал «Пермский транспорт». - В направлении Центрального рынка автобусы этих маршрутов поедут в объезд по улицам Монастырская, Окулова, Крисанова, Луначарского, Попова в направлении Центрального рынка.

А в обратном направлении по улицам Екатерининская, Крисанова, Петропавловская.

Напоминаем, в День города проезд в общественном транспорте бесплатный.

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