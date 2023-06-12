В день 105-й годовщины гибели великого князя Михаила Романова в Перми открыли для посетителей номера, где он жил

Анна Громова возложила цветы к мемориальной доске, установленной на здании бывшей гостиницы «Королевские номера». Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

13 июня исполняется 105 лет с момента гибели в Перми великого князя Михаила Романова. В этот день в здании бывшей гостиницы «Королевские номера», где прошли последние несколько недель его жизни и откуда его увезли на расстрел местные большевики, начнет работать мемориальная выставка «Великий Князь Михаил Александрович. Пермский период» (12+).

Ее посетители впервые получат возможность попасть в мемориальное пространство здания - Каретный проезд, познакомиться с большим количеством уникальных документов и фотографий, увидеть образец воинского обмундирования Великого Князя в период его службы в Кавказской туземной дивизии, познакомиться с кадрами уникальной архивной кинохроники, запечатлевшей Великого Князя Михаила Александровича, а также услышать аудиозаписи воспоминаний участников и очевидцев событий.

Накануне, 12 июня, прошло торжественное открытие выставки, в котором приняла участие председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова. Она привезла в Пермь в качестве подарка подлинную медаль «Чудесное спасения царского семейства во время железнодорожного крушения».

Эта медаль напоминает о железнодорожной катастрофе¸ произошедшей 17 октября 1888 года. Тогда семья Александра III, включая Михаила Александровича, возвращалась после отдыха из Крыма в Санкт - Петербург. Из-за схода с рельсов паровоза царский поезд потерпел крушение. Погибло более 20 человек, но из царского семейства никто не пострадал. В том же году была отчеканена памятная медаль.

Выставка «Великий Князь Михаил Александрович. Пермский период» будет работать по адресу: улица Сибирская, 5 с 13 июня по 30 декабря, со вторника по субботу с 11:00 до 18:00. Весь июнь вход на выставку свободный.