В Перми в крупном ночном пожаре сгорело пять дачных домов

Фото с места пожара: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ночь на 12 июня в Перми произошел крупный пожар, в котором сгорели пять дачных домов. ЧП случилось в Орджоникидзевском районе в СНТ-59.

- Сообщение о пожаре в СНТ-59 поступило в 02.54 минуты, - сообщили «КП» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю. – На место выехали 29 человек личного состава и семь единиц техники. Локализовать пожар удалось в 03. 44 минуты, а полностью ликвидировать горение в 04.10.

По информации МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, огонь уничтожил пять садовых домов и надворные постройки. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. По факту случившегося проводится проверка.

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