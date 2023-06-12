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НовостиОбщество12 июня 2023 7:56

11 июня Пермь ярко и масштабно начала отмечать День города

Хедлайнером праздника стала певица Zivert
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Сегодня мероприятия по случаю юбилея пройдут во всех районах города

Сегодня мероприятия по случаю юбилея пройдут во всех районах города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Празднование 300-летие Перми началось за несколько часов до юбилея. Вечером 11 июня на площади перед Театром-Театром выступили известные творческие коллективы. Хедлайнером праздника стала певица Zivert. Она поздравила жителей города с юбилеем и исполнила свои главные хиты.

Посмотреть праздничный концерт, в том числе выступление певицы Zivert, пришли около 75 тысяч зрителей. Корреспонденты "Комсомолки" освещали праздничные гуляния, посмотреть фото и видео можно в нашей группе ВКонтакте.

Сегодня мероприятия по случаю юбилея пройдут во всех районах города. Мы составили полную программу праздника и расписание мероприятий, ознакомиться с ней можно по ссылке.

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