11 июня Пермь ярко и масштабно начала отмечать День города

Сегодня мероприятия по случаю юбилея пройдут во всех районах города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Празднование 300-летие Перми началось за несколько часов до юбилея. Вечером 11 июня на площади перед Театром-Театром выступили известные творческие коллективы. Хедлайнером праздника стала певица Zivert. Она поздравила жителей города с юбилеем и исполнила свои главные хиты.

Посмотреть праздничный концерт, в том числе выступление певицы Zivert, пришли около 75 тысяч зрителей. Корреспонденты "Комсомолки" освещали праздничные гуляния, посмотреть фото и видео можно в нашей группе ВКонтакте.

Сегодня мероприятия по случаю юбилея пройдут во всех районах города. Мы составили полную программу праздника и расписание мероприятий, ознакомиться с ней можно по ссылке.

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