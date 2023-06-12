Zivert еще раз поздравила пермяков с Днем города

Певица стала хэдлайнером концерта, который прошел перед Театром-Театром.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Пермь! Абсолютно невероятные! Так много, таких счастливых, радостных, поющих, танцующих! Спасибо вам огромное! С праздником вас еще раз, с Днем города! Обнимаю, ваша Zivert, - записала ролик на своей странице в телеграмм-канале певица Юлия Zivert.
Накануне 300-летнего юбилея города, напомним, она стала хэдлайнером концерта, который прошел перед Театром-Театром. Zivert исполнила свои самые главные хиты. Посмотреть на исполнительницу пришло около 75 тысяч зрителей.
Корреспондент «Комсомолки» был вчера на концерте. Фото и видео смотрите в нашей группе в «Вконтакте».
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