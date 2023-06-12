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НовостиОбщество12 июня 2023 6:10

Послушать концерт Zivert на пермской эспланаде пришли 75 тысяч человек

На площади перед Театром-Театром был дан старт празднованию Дня города
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь начала праздновать 300-летний юбилей с вечера 11 июня. Первый концерт, посвященный Дню города, прошел на эспланаде на площади перед Театром-Театром.

Хэдлайнером концерта была певица Юлия Zivert. Она поздравила жителей города с юбилеем и исполнила свои главные хиты. Посмотреть на ее выступление пришли около 75 тысячи зрителей.

Корреспондент «Комсомолки» был вчера на концерте. Фото и видео смотрите в нашей группе в «ВКонтакте».

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