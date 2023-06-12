Глава Перми Алексей Дёмкин поздравил жителей с юбилеем город

Уважаемые пермяки!

Вот и настал День города – долгожданный, особенный, юбилейный. Пермь встречает своё 300-летие. Все эти годы благодаря ежедневному труду пермяков наш город строился, развивался, обретал свой собственный неповторимый облик. Пермь – город с характером: надежным, сильным, но при этом добрым. Мы рады гостям и открыты для новых встреч. Наш город имеет богатую историю, но при этом молод и полон сил. Я благодарю каждого жителя нашего города за активность и неравнодушие.Уверен, 300-летие станет для Перми началом новой истории, в которой будет ещё много славных страниц. Поздравляю вас, дорогие земляки, с Днём города! В своё четвёртое столетие Пермь входит обновленным и динамично развивающимся современным городом – одним из флагманов России. Этого мы добились вместе, а впереди у нас – новые достижения. Я желаю, чтобы Пермь всегда оставалась для вас городом счастья.

С праздником Вас, с 300-летием Перми!