В Перми побит вековой рекорд минимальной температуры для 12 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День города 12 июня начался с нового температурного рекорда. О нем рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

В Перми установлен новый суточный рекорд минимальной температуры для 12 июня. На метеостанции минимум составил +0.8 градуса. Это на 0.1 градуса холоднее прежнего рекорда, который был установлен еще в 1919 году.

Также это самое низкое значение летней температуры в Перми с 2018 года. Тогда в ночь на 2 июня было -0.2.

Сразу несколько метеостанций Пермского края зафиксировали минувшей ночью отрицательную температуру воздуха: в Ножовке, Осе, Кунгуре и Губахе. Холоднее всего было в Кунгуре. Там столбики термометра опустились до -1.1 градуса.

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