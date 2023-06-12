В одном из пермских общежитий мужчина с ножом набросился на товарища

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общежитии в Орджоникидзевском районе Перми произошла поножовщина. Подробнее об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Обвиняемый, 48-летний уроженец Соликамска, в Перми места жительства не имел и поэтому с марта этого года жил у 42-летнего знакомого в комнате общежития в микрорайоне Левшино.

Все случилось 21 апреля. В тот день мужчины вместе выпивали и поругались. В ходе ссоры обвиняемый схватил кухонный нож, ударил хозяина комнаты в грудь и убежал с места преступления. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Теперь его ждет суд.

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