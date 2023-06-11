На кладбище в Добрянском округе заканчиваются места

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Добрянском округе заканчиваются места на кладбище. Их осталось всего 150. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс».

Отмечается, что в этом году кладбище было немного расширено, но теперь уже заканчиваются и новые места.

Такая же ситуация сложилась на кладбище в соседней Полазне, которое заполнено уже на 95%. Оставшихся мест может хватить только до конца года.

О необходимости создания новых мест погребений также заявил замглавы Добрянского округа Яков Лузянин. Планируется открыть новое кладбище за деревней Ивановка. Под него выделят площадь в 8,2 га.

Второе кладбище хотят обустроить в микрорайоне Задобрянка. Сроки выполнения работ не уточняются.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65