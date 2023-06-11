Автобусы в Перми выстроились в число 300 в честь юбилея города

Фото: департамент транспорта
В Перми автобусы выстроились в число 300 в часть празднования юбилея краевой столицы.
«Команда водителей и перевозчиков поздравила пассажиров с праздником», — поделились в департаменте транспорта.
Флешмоб прошел на парковке рядом с ТРК «СпешиLove». Так, 13 маршрутных автобусов образовали число 300. Как это было, можно посмотреть в видео.
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