Автобусы в Перми выстроились в число 300 в честь юбилея города

Фото: департамент транспорта

В Перми автобусы выстроились в число 300 в часть празднования юбилея краевой столицы.

«Команда водителей и перевозчиков поздравила пассажиров с праздником», — поделились в департаменте транспорта.

Флешмоб прошел на парковке рядом с ТРК «СпешиLove». Так, 13 маршрутных автобусов образовали число 300. Как это было, можно посмотреть в видео.

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