В Прикамье вторую неделю ищут 50-летнего мужчину с татуировкой на плече

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Горнозаводске без вести пропал Олег Довгий. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Мужчина 1 июня в дневное время вышел из дома по улице 30 лет победы и исчез. Волонтеры назвали его приметы. Ему 50 лет, рост 180 сантиметров, плотное телосложение, глаза серо-голубые, волосы светлые и короткие.

Пропавший был одет в костюм защитного цвета, серый джемпер на флисе, черные кроссовки и черную бейсболку.

Из особых примет — татуировка на правом плече и сточенные передние верхние зубы.

Всех, кому что-то известно о местонахождении мужчины, просят звонить на 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.

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