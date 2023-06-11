Фото: ФК «Амкар Пермь»

Сезон во Второй футбольной лиге официально завершился в минувшую субботу, 10 июня. По итогам проведенных игр пермский ФК «Амкар» попал в серебряную группу дивизиона А.

Это осложнило переход клуба в Первую лигу ФНЛ. Теперь команде придется сначала выйти в золотую группу дивизиона А и только потом бороться за выход дальше.

«Амкар» оказался в группе вместе с клубами «Родина-2», «Форте», «Текстильщик», «Салют», «Челябинск», «Кубань Холдинг», «Чертаново», «Авангард» и «Новосибирск».

Напомним, что сезон «Амкар» завершил на третьей строчке турнирной таблицы. Такой результат не позволил команде выполнить поставленную краевыми властями задачу выйти в Первую лигу.

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