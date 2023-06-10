В День города 12 июня можно будет отправить бесплатные открытки

Фото: Пермь-300. Всё реально! / Телеграм-канал

В День города Перми 12 июня на городской эспланаде будет работать почтовый пункт посткроссинга. Пермяки и гости города смогут отправить бесплатные праздничные открытки в любую точку России.

Участникам необычной акции надо будет подписать и опустить поздравительную открытку в мобильный почтовый ящик. Сотрудники Почты России помогут правильно заполнить открытки и указать верный индекс получателей.

Почта специально для этой акции подготовят 2 тыс. открыток с изображениями узнаваемых архитектурных и арт-объектов Перми.

Отправители также смогут самостоятельно поставить на открытки оттиск специального художественного почтового штемпеля с надписью: «300 лет Перми», выпущенного Почтой к юбилею города.

Пункт посткроссинга можно будет найти 12 июня на эспланаде. Он будет открыт с 12:30 до 17:00.

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