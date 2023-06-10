До конца 2023 года в Пермь поступят 29 новых трамваев «Львенок»

Фото: Правительство Пермского края

В рамках концессионного соглашения между ПК «Транспортные системы» и правительством Пермского края в Пермь начали поступать первые с начала года новые инновационные трамваи «Львенок».

В депо «Красный Октябрь» первый из них пришел 9 июня. Состав встретил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Это первый трамвай из крупной партии, которая поступит к нам по концессионному соглашению. Сейчас он проходит техническую подготовку в депо «Красный Октябрь». В свой первый рейс по улицам города состав выйдет примерно через две недели», - заявил глава региона.

До конца 2023 года в Пермь поступят еще 29 вагонов такого же класса, а также 16 электробусов, которые выйдут на новую маршрут между вокзалом Пермь-2 и ул. Сапфирной.

Пермский край входит в федеральный инвестпроекте комплексного развития электрического транспорта.

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