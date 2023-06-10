Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте

Хороший подарок своим болельщикам ко Дню города сделали футболистки пермской «Звезды-2005». В рамках чемпионата России по футболу среди женщин они обыграли соперниц из московского «Чертаново» - 2:1 (2:1).

Все мячи были забиты до перерыва. В составе «звездочек» отличились Наталья Осипова и Валерия Белая; «чертят» - Кира Петухова.

Следующий матч в рамках чемпионата России «Звезда-2005» проведет 24 июня в Москве против «Локомотива». (0+) Футболистки из Перми сейчас занимают уверенно четвертую позицию в турнирной таблице розыгрыша.

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