В Перми 10 июня на «Заводе Шпагина» открыли выставку «Оружие Победы»

Фото: Правительство Пермского края

В рамках уникального патриотического фестиваля «Оружие Победы» 10 июня на площадке цеха №5 социокультурного пространства «Завод Шпагина» состоялось открытие масштабной экспозиции. Ее символический старт положил гудок «Эшелона победы», прибывшего на станцию Пермь-1.

События фестиваля «Оружие Победы» и одноименная выставка познакомят жителей и гостей Перми с наследием предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья.

В торжественном открытии выставки «Оружие Победы» принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также член федерального оргкомитета «Пермь 300» Сергей Кущенко, продюсер фестиваля Гавриил Гордеев и другие почетные гости.

Как отметил в своем приветственном слове глава региона, на протяжении всей своей истории Пермский край был территорией, где куется оружие побед, а столица Прикамья начиналась и развивалась как город-завод. Сегодня во многом благодаря самоотверженному труду наших земляков, предков и современников, Россия является великой державой.

«Многие мероприятия празднования 300-летнего юбилея Перми посвящены патриотизму, воспитанию молодого поколения и памяти о подвигах героев. Выставка «Оружие Победы» особенно важна для младшего поколения. Экспозиция ярко подтверждает, что мы по праву гордимся своей историей, позволяет увидеть все величие нашего прошлого и настоящего. Уверен, каждый посетитель сделает для себя много открытий на выставке и по достоинству оценит наш проект», – говорит Дмитрий Махонин.

В экспозицию выставки «Оружие Победы» в Перми вошли более 400 экспонатов, среди которых: РСЗО «Град», 2С31 «Вена», гаубица «Мста-Б», САО 2С23 «Нона-СВК», пушка МЛ-20, пушка М-30, пушка А-19, миномет 120-мм, миномет 240-мм, пушка 100-мм противотанковая. На выставочной площадке также представлена другая продукция военного и гражданского назначения, оборудование, документы, плакаты и многое другое.

Как рассказал директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вестрикова, большинство экспонатов доступны для просмотра широкому зрителю впервые, так как они были вывезены из музейных хранений, корпоративных и научных экспозиций. Некоторые, навсегда утерянные экспонаты прошлых веков, восстановлены в виде копий в масштабе один к одному.

Друга часть выставки - экспозиция «Гениальные генеральные», которая знакомит с выдающимися конструкторами военной техники и вооружения.

В рамках открытия выставки «Оружие Победы» на площадке перед «Заводом Шпагина» установили памятный знак «Пермь – город трудовой доблести» в виде образа железного знамени оборонной промышленности региона.

Выставочную экспозицию можно будет посетить с 11 июня по 20 октября. Вход бесплатный по предварительной регистрации по ссылке: https://museumperm.ru/page/armsofvictory. (0+)

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